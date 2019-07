Uber Technologies, het bedrijf achter taxi-app Uber, gaat een derde van het aantal banen schrappen bij zijn wereldwijde divisie voor marketing. Dat zeggen ingewijden die op de hoogte zijn van het banenverlies tegen persbureau Bloomberg.

Het gaat daarbij om het verlies van ongeveer vierhonderd arbeidsplaatsen bij de marketinggroep, aldus de bronnen. Topman Dara Khosrowshahi heeft het personeel maandag in een mail op de hoogte gesteld van de ingreep, meldt Bloomberg. Hij sprak daarin van een noodzakelijke stap voor het Amerikaanse bedrijf. Volgens de topman is Uber de laatste tijd weliswaar sterk gegroeid, maar heeft de onderneming ook te maken met afzwakking en is het daarom nodig stappen te zetten op het gebied van banen.