Mede door de coronapandemie gingen we nog vaker online om te shoppen of onze bankzaken te regelen. Maar niet iedere Belg vond even vlot de weg op de digitale snelweg, blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijnstichting.

Online shoppen, e-banking of je vaccinatie-afspraak boeken: onder druk van de coronacrisis kende het gebruik van digitale basisdiensten een boost. In 2020 verrichtte 82 procent van de Belgen bankzaken online en deed 71 procent al wel eens een aankoop via de digitale weg. Het gebruik van e-administratie bleef eerder stabiel (68 procent) en op e-gezondheid werd relatief weinig beroep gedaan (39 procent), blijkt uit het onderzoek.

Grote verschillen

Achter deze cijfers gaan echter grote verschillen schuil die nauw samenhangen met het inkomen en het opleidingsniveau van de internetgebruikert, stellen de onderzoekers.

Zij keken naar gegevens over het ICT-gebruik van huishoudens en individuen tussen 16 en 74 jaar in de eerste negen maanden van 2020. Daaruit bleek dat 91 procent van de Belgische gezinnen een internetverbinding heeft. Voor gezinnen met een laag inkomen is dat een flinke stijging tegenover het jaar ervoor: van 71 naar 81 procent.

Maar, zeggen de wetenschappers, het is niet omdat je toegang hebt tot het internet dat je ook in staat bent om de alle mogelijkheden ten volle te benutten. Hoe lager het opleidingsniveau en het inkomen, hoe lager het gebruik bleek van e-banking en e-commerce. En mensen die het internet op een beperkte manier gebruiken, maken ook veel minder gebruik van andere digitale diensten.

Digitale geletterdheid

Zo verricht 68 procent van de internetgebruikers administratieve verrichtingen online, maar blijkt dat cijfer enorm te verschillen naargelang het opleidingsniveau: 43 procent van de internetgebruikers met een laag diploma maakt er gebruik van tegenover 83 procent van de hoogopgeleide surfers. Daarvoor is volgens het onderzoek een reden: om je administratie online te verrichten, moet je voldoende geletterd zijn.

'Voor veel personen staat het gebruik van internet niet noodzakelijk gelijk aan administratieve vereenvoudiging', zegt Périne Brotcorne, auteur van de studie. 'Het is nochtans een van de meest gehoorde argumenten om de omvang en de snelheid in de omschakeling van papier naar digitaal te rechtvaardigen.'

Slechts één op de drie internetgebruikers met een laag opleidingsniveau (32 procent) of een laag inkomen (29 procent) vindt dat het internet administratieve handelingen vereenvoudigt. Dat cijfer daalt nog naar 24 procent voor mensen die weinig of geen gebruik maken van het internet.

