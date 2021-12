SnapLogic, speler in Enterprise Automation, heeft 165 miljoen dollar opgehaald om zijn groei in AI-aangedreven data- en applicatie-integratie te versnellen. Het bedrijf noemt dat zelf 'de nieuwe lijm van het sociale en virtuele tijdperk'.

Deze laatste ronde werd geleid door Sixth Street Growth, dat zal toetreden tot het SnapLogic-bestuur. De fondsen, die de oorlogskas van SnapLogic versterken, zullen gebruikt worden om internationale expansie, productinnovatie en verkoop en marketing in een stroomversnelling te brengen.

SnapLogic werkt met duizenden IT- en bedrijfsleiders van zakelijke klanten in meer dan een dozijn landen. Tot het klantenbestand behoren onder meer organisaties als Adobe, Aramark, Drax, Emirates, Qualtrics, Magellan Health, Schneider Electric, Siemens en Workday.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

