Netbeheerder Fluvius en telecomspeler Telenet zullen gesprekken opstarten over de realisatie van het 'datanetwerk van de toekomst' in Vlaanderen: een vast netwerk voor supersnel internet.

Fluvius is al een tijd bezig met een proefproject, waarbij het in vijf steden en gemeenten een glasvezelnetwerk aanlegt. Het bedrijf wil garanderen dat overal in Vlaanderen gezinnen toegang hebben tot een supersnel vast netwerk, ook in landelijke en dunbevolkte gebieden.

Licht op groen

Fluvius is daarvoor op zoek naar een parter, en start daarover gesprekken met Telenet. De raad van bestuur van de netbeheerder heeft daar vrijdag het licht voor op groen gezet. De keuze voor Telenet komt er na een marktbevraging. Bedoeling van de gesprekken is na te gaan of beide partijen elkaar kunnen vinden om zo'n netwerk aan te leggen, en hoe het eruit zal gaan zien.

