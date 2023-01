Air France en KLM melden klanten dat hun getrouwheidsprogramma Flying Blue werd gehackt. Daarbij is de data van sommige klanten gelekt.

Het gaat om hun naam, mailadres, telefoonnummer, laatste transacties bij de maatschappijen en accountinformatie zoals het aantal airmiles. Er zou geen betaalinformatie zijn gestolen en geen miles misbruikt om bijvoorbeeld vluchten te boeken.

Hoewel er geen kwaad binnen de accounts is gebeurd, sluit dat risico op misbruik niet uit. Met de gestolen gegevens kan een oplichter de getroffen klanten opbellen of mailen en zich namens KLM of Air France voordoen.

Enkele klanten op Twitter melden dat ze door KLM werden geïnformeerd over de hack, wat KLM ook zelf bevestigt. Wel gaat het niet om alle klanten, zo deed Data News navraag bij de eigenaars van twee Belgische accounts, maar daar werd nog geen inbreuk gemeld.

De accounts worden preventief afgesloten. Wie slachtoffer is moet dus sowieso zijn of haar wachtwoord veranderen bij het inloggen.

