In de EU bekleden vrouwen slechts 17 procent van alle ICT-gerelateerde banen. Om hun ondervertegenwoordiging in de sector aan te pakken, start de FOD Economie vandaag, ter gelegenheid van de International Girls in ICT Day, de sensibiliseringscampagne #BeDigitalTogether.

Bedoeling is om vrouwen warm te maken voor digitale sectoren en beroepen. Terwijl onze maatschappij meer dan ooit gedigitaliseerd is, mag de arbeidsmarkt niet achterblijven, luidt het. Digitale basiskennis, geavanceerde en algemene digitale vaardigheden zijn belangrijker dan ooit.

De campagne past in de nationale strategie Women in Digital, gecoördineerd door de FOD Economie, en heeft als doel om het aandeel van vrouwen in STEM-sectoren (Science, Technology, Engineering, Mathematics) te verhogen. Er moeten niet alleen meer vrouwen afstuderen in de digitale sector, hun integratie in de sector dient te worden bevorderd én er moet tegengegaan worden dat ze de sector verlaten.

Inclusieve initiatieven en getuigenissen

De onlinecampagne loopt tot en met 7 juni en wordt ondersteund met een website, filmpjes, voorbeelden van inclusieve initiatieven en getuigenissen van vrouwen in de digitale sector. 'Het is tijd om meer vrouwen aan te trekken voor digitale beroepen', zegt federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne. 'Dat is niet alleen belangrijk om gendergelijkheid te stimuleren, maar ook voor de economische ontwikkeling en de stijging van de tewerkstelling in België. Het gaat hier immers om de jobs van de toekomst.'

Afhaken

'In een maatschappij waarbij digitale kennis alsmaar belangrijker is, haken te veel meisjes af op school voor wat ICT-vaardigheden betreft', stelt minister van Telecommunicatie Petra De Sutter. 'Het zijn dan ook de vrouwen die dreigen uit de boot te vallen in onze gedigitaliseerde samenleving, met veel problemen op de arbeidsmarkt tot gevolg.'

