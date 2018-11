FOD Financiën deelt per ongeluk echte belastinggegevens op Twitter

De FOD wou via Surveymonkey feedback krijgen op de lay-out van het aanslagbiljet. Wie op de link klikte kreeg enkele modelbrieven als PDF te zien en mocht zijn of haar mening geven over de duidelijkheid ervan. De brieven waren echt, maar de FOD dacht dat het de naam van de betrokkenen had weggehaald.

Tenminste daar leek het op. In praktijk was het tekstvak enkel zwart gemarkeerd, wat wil zeggen dat wie het tekstvak kopieerde en de tekst elders plakte wel de adresgegevens te zien kreeg van onder meer een gezin uit Evergem.

Het gaat slechts om vier personen, een Nederlandstalig en Franstalig koppel, van wie de belastinggegevens gelekt zijn. De tweet heeft zo'n drieënhalf uur online gestaan en is na meldingen van enkele twitteraars weer gewist. De enquête staat nog online maar de aanslagbiljetten werden intussen offline gehaald.

Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën, bevestigt aan Data News dat het om een echt aanslagbiljet gaat. De man is op het moment van schrijven nog niet op de hoogte gebracht omdat de overheidsdienst eerst zekerheid wil over zijn identiteit. Ook zal het de Gegevensbeschermingsautoriteit binnen de 72 uur verwittigen, wat verplicht is onder de GDPR.

Het is vreemd dat de overheidsdienst voor een enquête echte gegevens gebruikt, die dus ook werden ingezien door medewerkers die niet met de verwerking van de belastingbrieven bezig zijn. Al ziet de overheidsdienst dat niet zo. "Waarom niet als ze afdoende geanonimiseerd zijn, maar naar de toekomst toe zullen we ons hierover beraden," aldus Adyns.