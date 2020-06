Wie FisconetPlus, een website van de FOD Financiën, wil raadplegen, hoeft daar niet langer een Microsoft-account voor op te geven. De Gegevensbeschermingsautoriteit tikt de overheidsdienst opnieuw op de vingers.

FisconetPlus is een databank met fiscale regelgeving van de FOD Financiën. Ze draait sinds 2018 op een Sharepoint van Microsoft in de G-Cloud. Daarom moet je als gebruiker inloggen met een account van Microsoft. Vorig jaar al wees de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) er op dat dit in strijd is met de GDPR.

Maar die waarschuwing zorgde niet voor een aanpassing, daarom legt de GBA nu een voorlopige maatregel op die de overheidsdienst verplicht om dit te laten vallen. Die maatregel geldt drie maanden en is nadien met drie maanden verlengbaar. Intussen wordt het dossier ten gronde onderzocht door de GBA.

"Van een overheidsinstantie verwachten wij een voorbeeldfunctie op het gebied van gegevensbescherming. Het afstaan van persoonsgegevens mag geen voorwaarde zijn voor de toegang tot publieke informatie. Wij moedigen alle overheidsinstanties aan om na te kijken of zij niet dezelfde fout maken," aldus David Stevens, voorzitter van de GBA, in een mededeling.

Update 5/6/2020

De FOD Financiën verduidelijkt tegenover Data News dat het na de opmerkingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit begin 2019 samen met Microsoft een systeem had opgezet om een anonieme Microsoft-account op te zetten waarbij noch de FOD noch Microsoft de gebruiker kent. Daardoor was er een keuze tussen twee verbindingsmogelijkheden.

Tegelijk heeft de overheidsdienst aan de GBA beloofd om Fisconetplus te herschrijven op een platform dat volledig op de eigen infrastructuur wordt gehost en is geïntegreerd in MyMinfin. Die applicatie ging in januari 2020 in productie waardoor er drie manieren waren om de database te raadplegen.

Door de beslissing van de GBA zijn die eerste twee methodes sinds afgelopen vrijdag stilgelegd. Die biedt dezelfde toegang, maar laat geen personalisatie of meldingen toe, wat volgens de FOD FInanciën door veel gebruikers wel werd gewaardeerd.

