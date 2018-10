Het project dat eind dit jaar van start gaat zal beginnen in Peking, al kan het nog uitbreiden naar andere steden. Afgelopen zomer kreeg ook het Duitse Daimler (Mercedes) toelating om in China te testen.

Het doel van Ford en Baidu is om na twee jaar een volledig autonome 'level 4' wagen te hebben. Dat wil zeggen dat het voertuig volledig autonoom kan rijden, maar niet in alle omstandigheden. Denk daarbij aan files, invoegen op de snelweg of rijden bij slechte weersomstandigheden.