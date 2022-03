Door het aanhoudende chiptekort gaat automaker Ford wagens leveren zonder chips voor onder meer airconditioning op de achterbank. De chips zullen op een later moment worden geïnstalleerd, wanneer ze terug in voorraad zijn.

Het gaat om wagens in de Explorer-reeks van Ford. De chips die achterwege blijven, bedienen onder meer de airconditioning en de verwarming vanop de passagierszetels achteraan. Wie een wagen met ontbrekende chips koopt, krijgt daar wel korting op. De maatregel geldt in de eerste plaats voor de Amerikaanse markt.

Bedoeling is om de wagens alsnog op tijd te kunnen leveren. Als er op de chips moet worden gewacht, kan de wagen misschien nog maanden achterblijven. Ook opslag mee in de beslissing, schrijft nieuwssite Automotive News. Parkeerplaatsen aan de fabrieken beginnen vol te geraken met wagens die al gebouwd zijn, maar nog op enkele chips wachten. Volgens een eerder plan waarover de krant Detroit Free Press berichtte, zou Ford onbruikbare, half afgewerkte wagens naar dealers hebben willen versturen.

Nu komt er dus een compromis waarbij de auto's wel te verkopen en gebruiken zijn, zij het met iets minder functionaliteit. Ford verwacht dat de chips 'binnen een jaar' toch naar garages zullen worden gestuurd om te worden geïnstalleerd, aldus nog Automotive News.

