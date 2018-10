Ford gaat autonome wagens testen in Washington

De Amerikaanse autobouwer Ford werkt al langer aan zelfrijdende wagens en test die onder meer in de Amerikaanse steden Detroit, Pittsburgh en Miami. Nu breidt het bedrijf zijn tests uit naar de hoofdstad, zo schrijft Sherif Marakby, baas van Ford Autonomous Vehicles in een blogpost.

Een eerste stap om ook in Washington te testen zou bestaan uit het maken van gedetailleerde kaarten, en is het bedrijf al even mee bezig. Tegen 2021 wil het bedrijf zelfrijdende wagens ook aan het grote publiek kunnen verkopen.