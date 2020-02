Softwarebedrijf ForgeRock heeft zijn Benelux-team uitgebreid met vier nieuwe werknemers. Het bedrijf, specialist in Identity and Access Management-oplossingen, groeit naar eigen zeggen in sneltempo, onder meer dankzij de recent gelanceerde Identity Governance-oplossingen.

Een andere reden om het team te versterken, is de aangekondigde Identity Cloud van ForgeRock. Deze technologie omvat een Identity Platform-as-a-Service, maar ook ForgeRock Identity Cloud Express.

Om de positie in de Benelux te versterken zal Johan Van Hove in zijn nieuwe rol van Regional VP BeNeLux de leiding nemen over het Benelux-team. Filip Van Lancker gaat als Business Development Director Channel and Alliances aan de slag. Hij zal instaan voor het bouwen en bijstaan van de gemeenschap van partners.

Daarnaast vervoegen ook Eric Geens, Pascal Hias en Luc Borghoms de organisatie. Zij nemen de rol op van Major Account Executive (MAE) bij ForgeRock.

Een andere reden om het team te versterken, is de aangekondigde Identity Cloud van ForgeRock. Deze technologie omvat een Identity Platform-as-a-Service, maar ook ForgeRock Identity Cloud Express. Om de positie in de Benelux te versterken zal Johan Van Hove in zijn nieuwe rol van Regional VP BeNeLux de leiding nemen over het Benelux-team. Filip Van Lancker gaat als Business Development Director Channel and Alliances aan de slag. Hij zal instaan voor het bouwen en bijstaan van de gemeenschap van partners.Daarnaast vervoegen ook Eric Geens, Pascal Hias en Luc Borghoms de organisatie. Zij nemen de rol op van Major Account Executive (MAE) bij ForgeRock.