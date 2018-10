De stijging van het aantal mobiele abonnees is duidelijk hoger dan het vorige kwartaal (26.000) en een jaar eerder (15.000). Ook de groei bij de convergente klanten is groter dan een jaar eerder (18.000). Orange dankt de groei aan nieuwe formules met onbeperkte belminuten en data. Orange Belgium kon de omzet 1,5 procent opkrikken tot 318 miljoen euro. Netto bleef 19,8 miljoen euro over, 2,3 procent minder dan een jaar eerder.

Het bedrijf handhaaft de financiële vooruitzichten.