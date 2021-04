De wereldwijde verkoop van smartphones is in de eerste drie maanden van het jaar fors gestegen. Dat blijkt uit een studie van Strategy Analytics. Vorig jaar hebben veel consumenten hun aankoop uitgesteld, luidt het.

Volgens de marktonderzoeker zijn in het eerste kwartaal 340 miljoen smartphones verkocht. Dat zijn er 24 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Consumenten hebben oude toestellen vervangen, maar ook de opkomst van 5G-technologie heeft volgens Strategy Analytics een rol gespeeld.

Vooral in China zouden 5G-toestellen een groot succes gekend hebben. Daar steeg de verkoop met 35 procent, zeggen de onderzoekers. Het Zuid-Koreaanse Samsung is de grootste verkoper, met een marktaandeel van 23 procent. Het Amerikaanse Apple volgt met 17 procent. De Chinese merken Xiaomi (15 procent), Oppo (11 procent) en Vivo (11 procent) vervolledigen de top vijf.

Volgens de marktonderzoeker zijn in het eerste kwartaal 340 miljoen smartphones verkocht. Dat zijn er 24 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Consumenten hebben oude toestellen vervangen, maar ook de opkomst van 5G-technologie heeft volgens Strategy Analytics een rol gespeeld. Vooral in China zouden 5G-toestellen een groot succes gekend hebben. Daar steeg de verkoop met 35 procent, zeggen de onderzoekers. Het Zuid-Koreaanse Samsung is de grootste verkoper, met een marktaandeel van 23 procent. Het Amerikaanse Apple volgt met 17 procent. De Chinese merken Xiaomi (15 procent), Oppo (11 procent) en Vivo (11 procent) vervolledigen de top vijf.