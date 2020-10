Bedrijven in ons land hebben sinds corona drastisch gesnoeid in hun budgetten voor IT-opleidingen. Dat meldt IT-dienstenleverancier CTG, zelf ook actief in de markt van IT-trainingen. Het bedrijf noteerde de afgelopen maanden tot 60 procent minder aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar.

De coronacrisis bracht de digitale transformatie van menig bedrijf in een stroomversnelling, wat hen hielp hen om zich staande te houden. 'Maar paradoxaal genoeg investeerden ondernemingen niet méér, maar juist minder in opleidingen voor de eigen IT-professionals', signaleert CTG, dat spreekt van een verontrustende evolutie. Bedrijven riskeren volgens de dienstenleverancier dat hun IT'ers verouderde technologieën en methodologieën gebruiken, of dat medewerkers overstappen naar een concurrent die wel opleidingsmogelijkheden aanbiedt.

Vrees voor besmetting

Naast kleinere budgetten voor opleidingen speelt ook de vrees om besmet te raken met het coronavirus een grote rol in de daling van IT-trainingen. Nochtans worden bij opleidingen in fysieke lokalen de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen en verplaatst het merendeel van de opleidingen zich naar een virtuele omgeving. Maar dat lijkt niet alle bedrijven te overtuigen.

CTG verwacht dat bedrijven vanaf 2021opnieuw extra zullen investeren in de opleiding van hun IT-personeel. Dit naar het voorbeeld van de IT-freelancers in België. Zij volgen namelijk vier tot vijf keer meer IT-trainingen dan voltijds werkende IT-professionals in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De coronacrisis bracht de digitale transformatie van menig bedrijf in een stroomversnelling, wat hen hielp hen om zich staande te houden. 'Maar paradoxaal genoeg investeerden ondernemingen niet méér, maar juist minder in opleidingen voor de eigen IT-professionals', signaleert CTG, dat spreekt van een verontrustende evolutie. Bedrijven riskeren volgens de dienstenleverancier dat hun IT'ers verouderde technologieën en methodologieën gebruiken, of dat medewerkers overstappen naar een concurrent die wel opleidingsmogelijkheden aanbiedt.Naast kleinere budgetten voor opleidingen speelt ook de vrees om besmet te raken met het coronavirus een grote rol in de daling van IT-trainingen. Nochtans worden bij opleidingen in fysieke lokalen de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen en verplaatst het merendeel van de opleidingen zich naar een virtuele omgeving. Maar dat lijkt niet alle bedrijven te overtuigen.CTG verwacht dat bedrijven vanaf 2021opnieuw extra zullen investeren in de opleiding van hun IT-personeel. Dit naar het voorbeeld van de IT-freelancers in België. Zij volgen namelijk vier tot vijf keer meer IT-trainingen dan voltijds werkende IT-professionals in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.