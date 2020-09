Er is een forse toename in het aantal DDoS-aanvallen op online leeromgevingen, meldt cybersecuritybedrijf Kaspersky. Het aantal aanvallen in januari was dit jaar 550 procent hoger dan een jaar eerder. In het algemeen steeg het aantal DDoS-aanvallen met 80 procent in het eerste kwartaal van dit jaar.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn veel scholen wereldwijd les op afstand gaan geven. Onderwijsinstellingen zijn daardoor afhankelijker geworden van leeromgevingen als Google Classroom, Microsoft Teams, Blackboard en Moodle. Ook videobelsoftware als Zoom wordt volop gebruikt in de klas.

Malafide software

Die online platformen blijken een gewild doelwit van DDoS-aanvallen. Bij zo'n aanval wordt een enorme hoeveelheid zinloos internetverkeer naar een server gestuurd, waardoor die bezwijkt en voor normale gebruikers niet meer bereikbaar is.

Kasperksy meldt dat het aantal cyberdreigingen op online leerplatforms of bij videotools in de periode januari tot juni dit jaar is gestegen van 823 in 2019 tot ruim 168.000, ruim tweeduizend keer meer. Het vaakst worden gebruikers gelokt met malafide software die zich voordoet als Zoom. Dat gebeurde in 99,5 procent van de gevallen.

Phishing

Kaspersky stuitte ook op veel gevallen van phishing, waarbij criminelen inloggegevens proberen te ontfutselen met bijvoorbeeld een nagemaakt aanmeldscherm. Die aanvallen werden zelfs toegespitst op individuele universiteiten. Zo werd het inlogscherm van de Amerikaanse Cornell University volledig nagemaakt in de huisstijl.

