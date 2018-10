Fortinet neemt cloudspeler over

Fortinet heeft het Schotse ZoneFox Limited overgenomen. Die laatste is gespecialiseerd in detectie van 'insider' dreigingen, waarbij bijvoorbeeld medewerkers data proberen te stelen. Fortinet wil zo zijn oplossingen voor endpointbeveiliging versterken met een beter inzicht in gebruikersgedrag.

De technologie van ZoneFox maakt gebruik van machine learning die miljarden gebeurtenissen per dag zou kunnen analyseren om zo verdachte activiteiten te vinden. Ze wordt een aanvulling op de bestaande endpointbeveiliging en incident respons software van Fortinet.