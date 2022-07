Investeringsbedrijf Fortino Capital neemt een belang van 50 procent in Van Roey ICT Group: een Kempense ICT-dienstverlener.

Bijna 30 jaar na de oprichting van Van Roey Automation komt Fortino Capital als partner aan boord. Fortino Capital stapt, samen met de oprichter en management, in Van Roey ICT Group om verdere groei te realiseren en zijn marktpositie te versterken. Voor Fortino Capital betekent dit de eerste investering in haar Growth Private Equity Fund II. De collega's van ITdaily wisten te achterhalen dat het om een belang van 50 procent gaat en dat werd ook bevestigd aan Data News.

Van Roey ICT Group is een Managed ICT provider van applicaties, cloudinfrastructuur, storage, netwerken en security. De hoofdzetel bevindt zich in Turnhout in de klimaatneutrale nieuwbouw Kempus, maar er zijn ook vestigingen in Geel, Antwerpen en Mechelen. In totaal telt het bedrijf een 175-tal medewerkers die in boekjaar 2021 samen een omzet van 38,7 miljoen genereerden met naar eigen zeggen meer dan 550 klanten in de publieke en private sector.

Oprichter Pat Van Roey, is en blijft CEO bij Van Roey ICT Group: 'Wij zien in Fortino de geschikte partner om de volgende fase van onze groei aan te vatten', klinkt het. 'Wij zijn erg onder de indruk van de expertise die leeft binnen Van Roey en de volledige ontzorging die ze hun klanten bieden. We kijken ernaar uit om Pat en zijn medewerkers te ondersteunen met de verdere groei, zowel autonoom, als mogelijkheden om met andere bedrijven nauwer samen te werken', voegt Steven De Troyer, Partner bij Fortino Capital daar nog aan toe.

Bijna 30 jaar na de oprichting van Van Roey Automation komt Fortino Capital als partner aan boord. Fortino Capital stapt, samen met de oprichter en management, in Van Roey ICT Group om verdere groei te realiseren en zijn marktpositie te versterken. Voor Fortino Capital betekent dit de eerste investering in haar Growth Private Equity Fund II. De collega's van ITdaily wisten te achterhalen dat het om een belang van 50 procent gaat en dat werd ook bevestigd aan Data News.Van Roey ICT Group is een Managed ICT provider van applicaties, cloudinfrastructuur, storage, netwerken en security. De hoofdzetel bevindt zich in Turnhout in de klimaatneutrale nieuwbouw Kempus, maar er zijn ook vestigingen in Geel, Antwerpen en Mechelen. In totaal telt het bedrijf een 175-tal medewerkers die in boekjaar 2021 samen een omzet van 38,7 miljoen genereerden met naar eigen zeggen meer dan 550 klanten in de publieke en private sector.Oprichter Pat Van Roey, is en blijft CEO bij Van Roey ICT Group: 'Wij zien in Fortino de geschikte partner om de volgende fase van onze groei aan te vatten', klinkt het. 'Wij zijn erg onder de indruk van de expertise die leeft binnen Van Roey en de volledige ontzorging die ze hun klanten bieden. We kijken ernaar uit om Pat en zijn medewerkers te ondersteunen met de verdere groei, zowel autonoom, als mogelijkheden om met andere bedrijven nauwer samen te werken', voegt Steven De Troyer, Partner bij Fortino Capital daar nog aan toe.