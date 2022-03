Groei-investeerder Fortino Capital Partners stapt vandaag mee in BizzMine. Onder de naam Vivaldi Software maakte het West-Vlaamse bedrijf furore in de wereld van het quality management met een nieuwe software-oplossing die internationaal wordt gebruikt. De ambitie is om alvast Europees marktleider te worden.

Vivaldi Software ontwikkelde al halverwege jaren negentig een digitaal platform voor kwaliteitsbeheer, maar benadert de problematiek sinds 2018 met een nieuw softwareplatform: BizzMine. Die web-based software kan zowel in de cloud als op een eigen server draaien, wat belangrijk kan zijn in sectoren als life sciences, die met gevoelige data werken.

Tal van sectoren

'Op BizzMine kun je alle documenten en data rond klachten, audits, opleidingen en andere quality-gerelateerde issues centraliseren en beheren', zegt founder Peter De Brabandere. 'Doordat het systeem erg flexibel en moduleerbaar is, merken we dat het breed inzetbaar is in tal van sectoren - zelfs buiten het pure quality management, zoals voor procurement.'

Nu al is Vivaldi Software actief in 45 landen, met kantoren in Singapore, Boston en het Verenigd Koninkrijk. Het is een breed gamma industrieën waar de oplossing voor geschikt blijkt, maar ze wordt vooral gretig gebruikt in streng gereguleerde sectoren als farma, medische apparatuur, logistiek, voeding, biotechnologie, labo's, en automotive.

Versnelling op digitalisering

De instap van Fortino Capital Partners komt op een welkom moment, want nu de pandemie grotendeels achter ons ligt is BizzMine klaar voor de volgende stap. 'Net als alle softwarebedrijven hebben wij gemerkt dat covid-19 een versnelling op de digitalisering heeft gezet die ook in ons voordeel werkt', zegt De Brabandere. 'Het is dan ook onze bedoeling om in meer regio's actief te worden, en onze werking uit te breiden waar we al voet aan de grond hebben. Zo willen we in de eerste plaats onze blinde vlekken op de Europese kaart invullen, zoals Duitsland en waarschijnlijk ook Italië en Spanje.'

'Voor ons is de instap in BizzMine logisch', zegt Steven De Troyer, partner bij Fortino Capital Partners. 'We hebben hier een Belgisch softwareplatform dat al een heel sterke aanwezigheid in de wereld heeft, en een product waar duidelijk vraag naar is. Dit is precies het soort B2B-softwareplatform waarin wij ons specialiseren. BizzMine is dan ook een mooie aanvulling in onze portefeuille waarin al negen andere platformen aanwezig zijn.'

Gelijkaardig traject

Het bedrag waarvoor Fortino instapt wordt niet meegedeeld, maar voor De Brabandere is ook het netwerk dat de investeerder meebrengt welkom. 'Een aantal van de andere platformen in hun portefeuille heeft al een gelijkaardig traject afgelegd. We hopen dat die opgedane ervaring ervoor kan zorgen dat wij sneller deze groei kunnen realiseren. Uiteindelijk is de Europese markt nog erg versnipperd, dus we willen ons daarin graag ontwikkelen tot marktleider. Want er is niets mis met een beetje ambitie.'

Vivaldi Software ontwikkelde al halverwege jaren negentig een digitaal platform voor kwaliteitsbeheer, maar benadert de problematiek sinds 2018 met een nieuw softwareplatform: BizzMine. Die web-based software kan zowel in de cloud als op een eigen server draaien, wat belangrijk kan zijn in sectoren als life sciences, die met gevoelige data werken.'Op BizzMine kun je alle documenten en data rond klachten, audits, opleidingen en andere quality-gerelateerde issues centraliseren en beheren', zegt founder Peter De Brabandere. 'Doordat het systeem erg flexibel en moduleerbaar is, merken we dat het breed inzetbaar is in tal van sectoren - zelfs buiten het pure quality management, zoals voor procurement.'Nu al is Vivaldi Software actief in 45 landen, met kantoren in Singapore, Boston en het Verenigd Koninkrijk. Het is een breed gamma industrieën waar de oplossing voor geschikt blijkt, maar ze wordt vooral gretig gebruikt in streng gereguleerde sectoren als farma, medische apparatuur, logistiek, voeding, biotechnologie, labo's, en automotive.De instap van Fortino Capital Partners komt op een welkom moment, want nu de pandemie grotendeels achter ons ligt is BizzMine klaar voor de volgende stap. 'Net als alle softwarebedrijven hebben wij gemerkt dat covid-19 een versnelling op de digitalisering heeft gezet die ook in ons voordeel werkt', zegt De Brabandere. 'Het is dan ook onze bedoeling om in meer regio's actief te worden, en onze werking uit te breiden waar we al voet aan de grond hebben. Zo willen we in de eerste plaats onze blinde vlekken op de Europese kaart invullen, zoals Duitsland en waarschijnlijk ook Italië en Spanje.''Voor ons is de instap in BizzMine logisch', zegt Steven De Troyer, partner bij Fortino Capital Partners. 'We hebben hier een Belgisch softwareplatform dat al een heel sterke aanwezigheid in de wereld heeft, en een product waar duidelijk vraag naar is. Dit is precies het soort B2B-softwareplatform waarin wij ons specialiseren. BizzMine is dan ook een mooie aanvulling in onze portefeuille waarin al negen andere platformen aanwezig zijn.'Het bedrag waarvoor Fortino instapt wordt niet meegedeeld, maar voor De Brabandere is ook het netwerk dat de investeerder meebrengt welkom. 'Een aantal van de andere platformen in hun portefeuille heeft al een gelijkaardig traject afgelegd. We hopen dat die opgedane ervaring ervoor kan zorgen dat wij sneller deze groei kunnen realiseren. Uiteindelijk is de Europese markt nog erg versnipperd, dus we willen ons daarin graag ontwikkelen tot marktleider. Want er is niets mis met een beetje ambitie.'