De maker van de populaire game Fortnite heeft alle politieauto's uit het spel verwijderd. De levels in het cartoonesque schietspel bevatten voorheen veel patrouillewagens, maar die zijn vervangen door reguliere auto's. Een bron verklaarde tegenover The Wall Street Journal dat het niet om een politiek statement gaat, maar om een reactie op de gevoeligheden rond racisme en politiegeweld.

Epic, de uitgever van Fortnite, heeft zelf nog geen officiële reactie gegeven op het verwijderen van de wagens. Auto's werden pas zeer recent toegevoegd aan het spel. Voorlopig dienen ze slechts ter decoratie, maar naar verwachting kunnen gamers er in de toekomst ook daadwerkelijk mee rondrijden. Vermoed wordt dan ook dat Epic de stap genomen heeft om te voorkomen dat spelers elkaar kunnen aanrijden in politieauto's.

Wereldwijd worden demonstraties gehouden tegen racisme en politiegeweld, met name tegen zwarte Amerikanen. Eerder reageerden andere game-ontwikkelaars daar ook al op. Zo was Grand Theft Auto V een tijdlang niet online te spelen.

Epic, de uitgever van Fortnite, heeft zelf nog geen officiële reactie gegeven op het verwijderen van de wagens. Auto's werden pas zeer recent toegevoegd aan het spel. Voorlopig dienen ze slechts ter decoratie, maar naar verwachting kunnen gamers er in de toekomst ook daadwerkelijk mee rondrijden. Vermoed wordt dan ook dat Epic de stap genomen heeft om te voorkomen dat spelers elkaar kunnen aanrijden in politieauto's.Wereldwijd worden demonstraties gehouden tegen racisme en politiegeweld, met name tegen zwarte Amerikanen. Eerder reageerden andere game-ontwikkelaars daar ook al op. Zo was Grand Theft Auto V een tijdlang niet online te spelen.