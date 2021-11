Failliete foto-app Phhhoto heeft een rechtszaak aangespannen tegen Facebook (nu Meta). Volgens Phhhoto heeft de techgigant zijn app gekopieerd.

In de aanklacht schrijft Phhhoto dat Facebook/Meta interesse toonde om samen te werken met de makers van de foto-app. Vervolgens kopieerden ze echter de functies van de app voor Instagram en zouden ze bovendien de naam van de Phhhoto-app in zoekresultaten van de eigen netwerken verborgen hebben, waardoor de concurrerende app failliet ging.

De technologie van Phhhoto laat gebruikers vijf beelden maken in een enkele 'point-and-shoot' beweging. Die worden vervolgens in een clipje gemonteerd. Het concept werd in 2015 op Instagram gelanceerd als 'Boomerang'.

Leentjebuur

Het zou natuurlijk lang niet de laatste keer zijn dat Facebook functies 'leent' voor de eigen platformen. Zie ook zowat alle Snapchat-functies. Wel nieuw is dat daar ook een aanklacht van komt. De makers van Phhhoto baseren zich voor de aanklacht deels op documenten die in het Britse parlement werden vrijgegeven in een onderzoek naar machtsmisbruik bij Facebook. Daaruit moet onder meer blijken dat Facebook niet terugdeinst voor wat concurrentievervalsing, en het opkopen of anderzijds vertrappelen van concurrerende bedrijfjes.

Phhhoto lanceerde zijn app in 2014 en sloot hem weer in 2017. Op zijn hoogtepunt had de app zo'n 3,7 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Het bedrijf vraagt een rechtszaak met jury en een nog niet vrijgegeven bedrag aan schadevergoeding.

