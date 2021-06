De foto van 'Tankman', de onbekende protestganger die in juni 1989 de weg blokkeert voor een colonne Chinese tanks aan het Tiananmenplein in Peking, is vrijdag op mysterieuze wijze verdwenen uit de Bing-zoekrobot van softwarebedrijf Microsoft. Het is zaterdag exact 32 jaar geleden dat de foto genomen werd.

'Het probleem is te wijten aan een menselijke fout en we werken er actief aan om het op te lossen', zei een woordvoerder van Microsoft, een paar uur na berichten in Amerikaanse media. Op Google Images, de concurrerende zoekrobot die dominant is op het internet, leverde een zoekactie naar 'Tank man' honderden verwijzingen op naar de foto van de Amerikaanse fotograaf Charlie Cole.

Op de foto is een man te zien in een wit hemd. Hij houdt symbolische een colonne van zeker vijftien tanks tegen op 5 juni 1989 aan het Tiananmenplein. Er werd op dat moment al zeven weken betoogd voor democratie. Het repressief optreden van het Chinese regime eiste honderen, mogelijk zelfs duizenden doden.

De foto, die in 1990 tot World Press Photo van het jaar verkozen werd, is in China quasi onbekend als gevolg van de censuur. Het land heeft een uitgebreid controlesysteem voor het internet, waarmee het alle gevoelige inhoud kan weren, van pornografie tot politieke kritiek. In naam van de stabiliteit van het land legt China internetbedrijven op om hun eigen censors in dienst te nemen. Omdat de meeste zoekrobots en sociale netwerken zich niet aan de regelgeving houden, zijn ze geblokkeerd in China. Er is al een VPN-verbinding nodig om die blokkade te omzeilen. Maar dat de foto op Bing verdwijnt, buiten China, lijkt onbegrijpelijk.

