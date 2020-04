Foursquare en Factual gaan voortaan samen door het leven. Beiden leggen zich toe op locatiedata en willen zo sterker staan tegen de grote spelers in advertentietechnologie.

Foursquare bestaat sinds 2009 en wordt sinds december vorig jaar geleid door David Shim. Het bedrijf is vooral bekend dankzij zijn app waar je op locaties kan inchecken en zo badges kan verdienen. In 2014 splitste het bedrijf haar app op, Swarm werd de nieuwe check-in app, FourSquare City Guide gebruikte locatiedata om onder meer restaurants aan te bevelen.

Factual bestaat ook sinds 2009 en was aanvankelijk een repository voor open data. Het bedrijf verlegde gaandeweg haar focus naar locatiedata om advertenties te verbeteren. Bijvoorbeeld om bij een marketingcampagne na te gaan of het mensen ook naar fysieke winkels krijgt.

Details van de fusie worden niet vrijgegeven. Aan techcrunch zegt Foursquare wel dat de naam Foursquare behouden blijft en dat Shim aanblijft als CEO. Gil Elbaz, oprichter en CEO van Factual is door de fusie niet langer CEO van zijn bedrijf, maar komt wel in de raad van bestuur van het fusiebedrijf. Wel zullen er een aantal overlappende jobs verdwijnen zegt een woordvoerder van het bedrijf aan Techcrunch maar hoeveel en welke functies dat zijn is nog niet bekend.

De fusie van de twee lijkt een logische zet, al komt ze ironisch genoeg net op een moment dat de meeste gebruikers waarschijnlijk niet uit hun huis komen. Samen hebben ze een bereik van meer dan 500 miljoen toestellen, 25 miljoen actieve gebruikers (opted-in, always on users) en 14 miljard check-in's van gebruikers. Die genereren samen 105 miljoen points of interest in 190 landen en 50 gebieden.

