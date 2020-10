De Britse coronacijfers van begin oktober liggen ruim een derde hoger dan eerst gedacht. Door een beperking in Excel werd eerst niet alles meegeteld. In België kan dat in principe niet gebeuren.

Het probleem is intussen opgelost, al kwam de contact tracing daardoor met enige vertraging op gang. Volgens de BBC werden er door de fout zo'n 15.841 positief geteste mensen niet in de statistieken tussen 25 september en 2 oktober. Sinds 3 oktober zijn ze wel weer opgenomen. Vermoedelijk lag het gemiddelde in de bewuste week op elfduizend positieve tests per dag in plaats van zevenduizend.

De oorzaak ligt volgens de BBC bij een technisch probleem waarbij sommige databestanden hun maximumgrootte hebben overschreden. De tabloid The Daily Mail is iets explicieter en zegt dat het probleem bij Excel lag.

De gegevens van positief geteste mensen worden automatisch in het bestand toegevoegd, maar Microsoft Excel ondersteunt 'slechts' 16.384 kolommen, of 2 tot de 14e macht. Wanneer het aantal boven dat getal oploopt, worden ze niet meer opgenomen in de kolommen. Voor het aantal rijen stelt dit probleem zich minder snel. Die gaan tot 1.048.576.

Het probleem zelf werd al in de nacht van vrijdag 2 oktober ontdekt en heeft geen impact gehad op het informeren van besmette personen. Wel zorgde het probleem er voor dat personen die in contact zijn gekomen met die besmette patiënten pas enkele dagen later werden geïnformeerd. Intussen zou het probleem opgelost zijn door de database te spreiden over meerdere Excel-bestanden.

België

Kan zoiets ook in België voorvallen? Normaalgezien niet, zegt Sciensano. Data News deed navraag naar de werkwijze van de instelling. Daar zegt men dat ze voornamelijk SAS gebruiken voor het stockeren en beheren van data. De meeste labo's werken daar bovenop ook met professionele datamanagement systemen, klinkt het.

Wel wordt Excel gebruikt om bijvoorbeeld makkelijk open data uit te wisselen. Maar voor het verzamelen en verwerken van de cijfers, die ook de contactracing aansturen zoals in het Verenigd Koninkrijk, kan een forse toename in principe dus niet leiden tot ontbrekende cijfers.

