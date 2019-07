Fout in Messenger Kids geeft onbekenden toegang tot minderjarigen

Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News

Door een fout in Messenger Kids was het mogelijk dat onbekenden in contact kwamen met minderjarigen zonder dat hun ouders dat moesten goedkeuren. Het probleem werd in stilte opgelost.

Sinds december 2017 heeft Facebook zijn Messenger-client uitgebreid met Messenger Kids. Een speciale versie voor gebruikers onder de dertien jaar. Om hen beter te beschermen moeten ouders eerst goedkeuring geven vooraleer hun kind met iemand mag chatten. Dat systeem blijkt al enige tijd omzeilbaar. Een kind dat werd uitgenodigd voor een groepsgesprek door een goedgekeurde gebruiker, kwam in zo'n groepsgesprek ook in contact met andere niet-goedgekeurde gebruikers, waaronder ook volwassenen. The Verge ontdekte dat Facebook de groepchats recent in stilte begon af te sluiten en ouders hierover inlichtte. In die mededeling zegt het bedrijf wel niet expliciet dat via de groepchat contact kon worden gelegd met onbekenden, maar het erkent het probleem wel tegenover The Verge. Hoe lang het probleem bestond is niet bekend, maar groepchats waren wel van bij de lancering in 2017 beschikbaar.