Een fout in de software development kit van Facebook heeft een hoop iOS-apps laten crashen. Onder meer Spotify, Pinterest, TikTok en Tinder waren bij de slachtoffers. Het probleem zou ondertussen opgelost zijn.

Het probleem werd woensdagnacht ontdekt nadat er meldingen over crashende apps begonnen binnen te stromen, onder meer bij Downdetector. Apps crashten zodra ze werden geopend. Aan de grond van de zaak ligt een fout in de sdk van Facebook, een kit die toelaat dat gebruikers op andere apps inloggen met hun Facebook-account. Apps die de sdk gebruiken, en dat zijn er wel wat, maken een verbinding met de servers van Facebook zodra je de app opstart. Wat deze keer dus meermaals mis ging.

Onder meer op Github verzamelden ontwikkelaars hun rapporten hierover. Facebook zou de fout ondertussen verholpen hebben. Hoeveel apps er in totaal getroffen werden, is niet bekend.

