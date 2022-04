Wie advertenties op Facebook heeft lopen, controleert best of deze niet per ongeluk zijn stopgezet. Verschillende gebruikers melden dat het platform deze week de mist in ging met Facebook Ads.

Verschillende adverteerders op Facebook melden dat advertenties die ze deze week hadden klaargezet, nu plots automatisch zijn uitgeschakeld. Het probleem lijkt zeer willekeurig op te duiken, maar algemeen lijkt het erop dat de advertenties dinsdag rond 19 uur PST (woensdag 4 uur in de ochtend bij ons) werden uitgezet, schrijft Searchengineland.com.

Ook in België

Een verklaring of oorzaak voor de fout is er nog niet. Ook is niet duidelijk of het probleem wereldwijd voorkomt of slechts in bepaalde regio's of bepaalde accounts.

Een snelle rondvraag van Data News leert dat er minstens één Belgische speler intussen heeft opgemerkt dat sommigen van hun advertenties werden uitgeschakeld. Het zou gaan om een klein deel van de advertenties, maar wel om de best scorende, iets wat ook sommige getuigenissen op Twitter bevestigen.

Searchengineland raadt adverteerders aan om voor de zekerheid te controleren of je advertentie niet automatisch werd stopgezet. Eén gebruiker raadt aan om in de beheermodule van Facebook te filteren op advertenties die uit staan, maar wel ad delivery hebben gehad.

