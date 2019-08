In sommige aanbiedingen van mobiele operatoren telt het dataverbruik van één of enkele mobiele applicaties niét mee in het aangerekende totaalverbruik. Toch is het oppassen geblazen, want soms kan het fout lopen met die meting.

"Ben je Proximus klant en heb je een favoriete app ingesteld waarvan het gebruik niet mee wordt gerekend? Verrassing: dat verbruik wordt dus wel degelijk meegerekend", zo schreef Kristof Nizet vanochtend op Twitter. 7,5 gigabyte aan data die hij in de Instagram-app verbruikte werd toch meegeteld in het totaal van zijn 25 GB-bundel waar dit normaal niét mocht gebeuren: hij had de Instagram-app namelijk als favoriete app ingesteld waarvan het verbruik niét meetelt. Standaard is dat bij Proximus trouwens de WhatsApp-app. Eén keer per maand kan de klant een andere 'gratis' app instellen.

Sensibiliseringsdraadje: Ben je Proximus klant en heb je een favoriete app ingesteld waarvan het gebruik niet mee wordt gerekend? Verrassing: dat verbruik wordt dus wel degelijk meegerekend. Hier gaan we: pic.twitter.com/hfqNpgMq5v — Kristof Nizet (@kristofnizet) August 30, 2019

Nog opmerkelijker was de uitleg die hij bij een helpdeskmedewerker van Proximus kreeg: "Enkel de initiële load van de app telt niet mee in je verbruik. Van zodra je scrollt of door je stories gaat, begint de teller dus wel te lopen." Dat klinkt wel heel sterk?

"De uitleg die de medewerker gaf, klopt niet", benadrukt Proximus-woordvoerder Haroun Fenaux aan Data News. "Alle gegevens die je met je ingestelde favoriete app binnenhaalt, tellen niét mee in het totaalverbruik. We gebruiken daar ook geen fair use policy". Toch heeft de klant in kwestie wel degelijk gelijk. "Die gegevens werden toch meegeteld, omdat Instagram tijdens de zomer een nieuwe server in gebruik genomen heeft. Proximus was daar niet van op de hoogte, waardoor onze automatische systemen dit niet als Instagram-dataverkeer zagen", legt Fenaux uit. Ondertussen is dat aangepast, en zal Proximus dit ook verder afhandelen met de klant.

Technische aanpassingen aan apps

"In het merendeel lopen die metingen wel degelijk correct. In 3 tot hooguit 4 procent van alle gevallen loopt het wel eens mis. Dat komt dan telkens omdat de app in kwestie technische aanpassingen gedaan heeft waarna wij onze meetsystemen ook moeten aanpassen. Die wijzigingen worden niet automatisch doorgegeven", aldus de Proximus-woordvoerder.

Telenet bevestigt dat zo'n foute meting op hun netwerk "heel zelden" voor komt. "Apps passen soms hun signature aan. De data die ze genereren krijgt dan als het ware een ander label mee dat onze detectiesystemen nog niet kennen. In zo'n geval kan het dan gebeuren dat gratis data van bijvoorbeeld WhatsApp of Facebook Messenger toch meegeteld wordt. Maar dit gebeurt écht heel zelden", benadrukt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts nog. Telenet hanteert wel een fair use policy op het gratis gebruik van de 'Free G' apps.