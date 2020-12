Foxconn, vooral bekend als producent van Apple, kampt met een ransomware-aanval. De daders eisen miljoenen en hebben bestanden gestolen en verwijderd.

Het nieuws over de ransomware-aanval werd begin deze week gebracht door BleepingComputer. De site spreekt van een cyberaanval op een Mexicaanse fabriek tijdens het weekend van Thanksgiving (eind november).

Het zou gaan om de DoppelPaymer ransomware. De daders zouden daarbij documenten, zonder al te veel gevoelige informatie, van het bedrijf hebben gestolen en gelekt. De daders eisen 1804 bitcoin als betaling, wat neerkomt op ongeveer 34,7 miljoen dollar. In een gesprek met BleepingComputer zeggen ze ook dat er data van 1.200 servers werd geëncrypteerd. Daarbij werd 100 gigabyte aan data gestolen en 20 tot 30 terabyte aan backups verwijderd.

Het zou wel slechts gaan om de Noord-Amerikaanse afdeling van het bedrijf. De overige fabrieken van de Taiwanese fabrikant blijven buiten schot.

Foxconn reageert

Foxconn, officieel bekend als Hon Hai Precision Industry, bevestigt de aanval in een korte verklaring.

''We kunnen bevestigen dat een informatiesysteem in de VS, die onze Amerikaanse operaties ondersteunt, het slachtoffer was van een cyberaanval op 29 november. We werken met technische experts en politiediensten om een onderzoek uit te voeren om de volledige impact van deze illegale actie te bepalen en de verantwoordelijken te identificeren en hen te laten berechten.'

Foxconn zegt intussen ook dat het weer normaal kan werken. Of dat wil zeggen dat het bedrijf de hackers betaalde, is niet bekend. Foxconn is vooral bekend als producent van Apple. Maar het bedrijf heeft ook het merk Sharp in handen en produceert hardware voor onder meer Cisco, Dell, Google, Intel, Lenovo, Nintendo, Xiaomi, Acer, HMD Global (Nokia), Motorola en vele anderen.

Het nieuws over de ransomware-aanval werd begin deze week gebracht door BleepingComputer. De site spreekt van een cyberaanval op een Mexicaanse fabriek tijdens het weekend van Thanksgiving (eind november).Het zou gaan om de DoppelPaymer ransomware. De daders zouden daarbij documenten, zonder al te veel gevoelige informatie, van het bedrijf hebben gestolen en gelekt. De daders eisen 1804 bitcoin als betaling, wat neerkomt op ongeveer 34,7 miljoen dollar. In een gesprek met BleepingComputer zeggen ze ook dat er data van 1.200 servers werd geëncrypteerd. Daarbij werd 100 gigabyte aan data gestolen en 20 tot 30 terabyte aan backups verwijderd.Het zou wel slechts gaan om de Noord-Amerikaanse afdeling van het bedrijf. De overige fabrieken van de Taiwanese fabrikant blijven buiten schot.Foxconn, officieel bekend als Hon Hai Precision Industry, bevestigt de aanval in een korte verklaring.''We kunnen bevestigen dat een informatiesysteem in de VS, die onze Amerikaanse operaties ondersteunt, het slachtoffer was van een cyberaanval op 29 november. We werken met technische experts en politiediensten om een onderzoek uit te voeren om de volledige impact van deze illegale actie te bepalen en de verantwoordelijken te identificeren en hen te laten berechten.'Foxconn zegt intussen ook dat het weer normaal kan werken. Of dat wil zeggen dat het bedrijf de hackers betaalde, is niet bekend. Foxconn is vooral bekend als producent van Apple. Maar het bedrijf heeft ook het merk Sharp in handen en produceert hardware voor onder meer Cisco, Dell, Google, Intel, Lenovo, Nintendo, Xiaomi, Acer, HMD Global (Nokia), Motorola en vele anderen.