Foxconn gaat ook duurste iPhones voortaan in India produceren

Foxconn, dat voor Apple en een hoop andere telefoonmerken de productie doet, produceert vandaag al in India voor onder meer Xiaomi. Vanaf 2019 zal het bedrijf ook de X-reeks van de iPhone produceren, meerbepaald in de fabriek in Sriperumbudur in het zuidelijke Tamil Nadu.

Volgens Reuters, dat zich baseert op een anonieme bron, wordt de fabriek uitgebreid, wat gepaard gaat met een investering van 25 miljard rupees (311 miljoen euro) en kan ze tot 25.000 jobs opleveren.

Voor Apple is het niet de eerste keer dat het naar India trekt. Via haar onderaannemer Wistron Corp maakt het bedrijf in Bengaluru vandaag al de goedkopere iPhones zoals de SE en de 6S, die het voor een groot deel ook kwijt kan in snelgroeiende Indiase smartphonemarkt. Maar het is opmerkelijk dat nu ook de nieuwste modellen naar India komen.

Foxconn en Apple vertrekken voor alle duidelijkheid niet uit China. Volgens Reuters is het onduidelijk of de uitbreiding naar India wil zeggen dat er voortaan minder wordt geproduceerd in China. Maar de uitbreiding komt er wel in de nasleep van de handelsoorlog tussen de VS en China. Die maakt dat het produceren en vooral het exporteren vanuit China voor de Amerikaanse markt gevoelig ligt en aanzienlijk duurder kan worden. Door tenminste een deel van de productie naar een ander land over te brengen, kan dat risico worden beperkt.