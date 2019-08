Foxconn overweegt verkoop van grote fabriek in China

Het Taiwanese technologieconcern Foxconn overweegt een grote fabriek die nog in aanbouw is te verkopen. Het gebouw in China moet 8,8 miljard dollar opleveren. Bronnen rond de plannen van Foxconn zeiden dat tegen persbureau Reuters. In de fabriek moeten vloeibare kristallen voor in beeldschermen worden gemaakt.

Hoi Hai Precision, zoals Foxconn officieel heet, is een belangrijke toeleverancier van Apple. Het bedrijf ziet de vraag naar chips de laatste tijd afnemen. Dat komt door handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten en de dalende vraag naar iPhones. De fabriek voor LCD-schermen wordt momenteel gebouwd in de zuidelijke Chinese stad Guangzhou. Het bedrijf zou nu gesprekken voeren met banken om een koper te vinden. Die onderhandelingen bevinden zich nog in een vroege fase en er is geen zekerheid dat de verkoop doorgaat, benadrukken de bronnen.