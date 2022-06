Foxconn, dat onder meer de iPhone maakt, verwacht dat de tweede helft van dit jaar 'in de betere richting gaat', wat betreft de toeleveringsketen van haar elektronicaproductie.

Voorzitter Liu Young-way gaf op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering meer toelichting op de vooruitzichten van het bedrijf. Foxconn is de grootste elektronicafabrikant ter wereld. Het bedrijf maakt onder meer de iPhone, servers van HPE, maar wil ook tegen 2025 vijf procent van de wereldmarkt voor elektrische wagens leveren.

Dat loopt momenteel niet enorm vlot omdat er in Shanghai, waar zeer veel elektronica wordt gemaakt, strenge lockdowns zijn. Die lijken nu te versoepelen. Inwoners in gebieden met een laag risico mogen vanaf deze week weer aan het werk. Dat maakt dat Foxconn er van uit gaat dat de tweede helft van dit jaar beter zal verlopen.

Vooral voor de productie van wagens hoopt Foxconn de eerste te zijn zonder materiaaltekort. 'Dat wagens van tienduizenden dollars niet klaar geraken omwille van kleine chips van vijftig cent, is pijnlijk voor onze klanten,' klinkt het. Eerder deze maand waarschuwde het bedrijf nog dat inflatie, minder vraag en problemen in de toeleveringsketen door lockdowns de omzet van het bedrijf omlaag zou duwen.

