Terry Gou, de voorzitter van Foxconn, gaat zich terugtrekken van de dagelijkse leiding. Tegelijk overweegt hij kandidaat te zijn voor de Taiwanese presidentsverkiezingen.

De 69-jarige Gou bevestigt aan Reuters dat hij zich stilaan gaat terugtrekken als voorzitter. Al moet het onderwerp nog worden besproken op de raad van bestuur van Foxconn. Hij kondigt een managementsverschuiving aan die binnenkort wordt vastgelegd.

Gou wil naar eigen zeggen plaats maken voor jong talent binnen het bedrijf. Foxconn helemaal verlaten lijkt niet de bedoeling, maar hij zal zich niet langer met de dagelijkse leiding bezighouden.

Gelijk met zijn aftreden spreekt Gou openlijk over een mogelijke kandidatuur voor de Taiwanese presidentsverkiezingen in 2020. De topman van Foxconn heeft nog niet beslist of hij een gooi zal doen naar het presidentschap, maar wil volgens Reuters "zo snel mogelijk" de knoop doorhakken.

Bij welke partij dat zal zijn is evenmin definitief. Al is Gou wel al 50 jaar lid van Kuomintang (KMT), de pro-Chinese oppositiepartij. De topman van Foxconn is overigens ook de rijkste Taiwanees met een, volgens Forbes geschat, vermogen van 7,6 miljard dollar.

Taiwans positie ten opzichte van China ligt gevoelig. China ziet het land vooral als een opstandige provincie die het mettertijd terug wil winnen, waarbij het land ook militaire oefeningen uitvoert rond het Taiwanese eiland.

Gou zelf is van oordeel dat zijn land niet moet investeren in meer wapens en militair materiaal, maar wel sterk moet staan op economisch vlak en in de relaties met de VS. Wat Foxconn betreft is dat alvast het geval. Het bedrijf maakt elektronica voor bedrijven wereldwijd, maar de helft van de omzet is afkomstig van Apple.