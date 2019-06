De oprichter van Foxconn wil dat Apple zijn productie van China naar Taiwan verplaatst. Foxconn is de belangrijkste leverancier voor de Amerikanen, het maakt onder meer iPhones.

Foxconn is Taiwanees maar de belangrijkste fabrieken staan in de Chinese stad Zhengzhou. Daar heeft het bedrijf 350.000 mensen in dienst.

"Ik roep Apple op om naar Taiwan te komen. Ik denk dat het goed mogelijk is'', zei Terry Gou. Hij stopte vrijdag als topman van Foxconn omdat hij volgend jaar wil meedoen aan de presidentsverkiezingen.

Apple bereidt zich voor op een flinke ingreep vanwege de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Gou is een van de rijkste Taiwanezen. Zijn vermogen wordt geschat op bijna 8 miljard dollar. Hij richtte Foxconn in 1974 op. Dat is tegenwoordig een van de grootste elektronicabedrijven ter wereld. Het maakt onder meer iPads, iPhones, Kindles, Echo's, BlackBerry's, Nintendo's en PlayStations, die bedrijven als Apple, Amazon en Sony onder hun eigen naam kunnen verkopen.

Gou heeft zich kandidaat gesteld voor de nationalistische partij Kuomintang. Die regeerde begin twintigste eeuw in China, maar werd in 1949 verdreven door de communisten. De nationalisten trokken zich terug op Taiwan. Ze zien Taiwan en China als één land, maar vinden dat het vasteland bezet wordt door de communisten. De huidige president, de liberaal Tsai Ing-wen, ziet Taiwan meer als een zelfstandig land.