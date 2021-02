Melexis, de Belgische producent van computerchips, krijgt op 1 augustus na achttien jaar een nieuwe CEO. Françoise Chombar geeft dan de fakkel door aan Marc Biron, die sinds 1997 bij het bedrijf werkt.

Chombar zal nog wel aan boord blijven als voorzitter van het bedrijf dat ze mee heeft opgericht. Ze neemt de rol van Voorzitter over van Roland Duchâtelet.

Melexis maakt vooral chips voor auto's. Het bedrijf zegt dat elke nieuwe wagen gemiddeld dertien van zijn chips bevat, terwijl dat er in 2019 nog elf waren. Maar in de coronacrisis wist Melexis ook nieuwe markten aan te boren, luidt het. Het lanceerde producten voor onder meer twee- en driewielers, huishoudapparaten en producten voor industrieel gebruik.

Op het goede pad

'Na twee moeilijke jaren waarin we te maken kregen met ernstige spanningen in de wereldhandel en een ongekende pandemie, betekende het einde van 2020 een ommekeer voor Melexis', zegt Chombar in een persbericht. Melexis wist zijn omzet in coronajaar 2020 met 4 procent op te krikken tot 507,5 miljoen euro. In 2019 was de omzet nog met 14 procent gekrompen. De nettowinst steeg met 15 procent tot 69,3 miljoen euro.

Een goed moment om af te treden, aldus Chombar. 'Aan het begin van mijn achttiende jaar als CEO van Melexis, en nu Melexis terug op zijn groeipad is, is het een goed moment voor deze verandering', schrijft ze.

Chombar richtte Melexis in 1988 op, samen met haar echtgenoot Rudi de Winter en met Roland Duchâtelet. Ze geldt als een rolmodel voor vrouwen in ons land, wat bijdroeg tot haar verkiezing door Data News als ICT Personality of the Year 2018. 'Het duurt nog lang voor de genderkloof gedicht wordt, terwijl de wereld dat wel nodig heeft om het beter te doen', vertelde ze daar toen over. 'Diversiteit in al zijn vormen is nodig om tot betere producten, betere services en een betere wereld te komen.'

Chombar wordt in haar rol als CEO opgevolgd door Marc Biron. De man werkt sinds 1997 voor Melexis, onder meer als VP global development & quality en recent als general manager van de business unit Sense & Drive. Chombar zal haar opvolger de komende maanden nog begeleiden, waarna ze voorzitter wordt. Die rol neemt ze over van Roland Duchâtelet, die wel nog gewoon bestuurder blijft.

