De Franse gegevenswaakhond CNIL heeft kritiek geuit op de manier waarop Google-moeder Alphabet met data van gebruikers omgaat. Volgens de toezichthouder worden gegevens van burgers uit de Europese Unie niet voldoende beschermd tegen het kunnen meekijken door Amerikaanse geheime diensten

De waakhond dreigt ermee om Google Analytics, een belangrijk onderdeel van Google dat allerlei gegevens over het gedrag van mensen op internet bijhoudt, daarom te verbieden.

De Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) moet toekijken op onder mee het gebruik van persoonsgegevens. CNIL zegt dat de 'extra maatregelen' die Google heeft genomen om Analytics veiliger te maken 'niet voldoende zijn om gegevens bij Amerikaanse inlichtingendiensten weg te houden'. Google Analytics houdt bijvoorbeeld bij hoeveel bezoekers een bepaalde website heeft. Het overbrengen van die data naar de Verenigde Staten 'is nu niet voldoende gereguleerd', aldus de Franse toezichthouder.

In 2013 onthulde klokkenluider Edward Snowden spionagepraktijken bij de Amerikaanse geheime dienst NSA, het National Security Agency. Twee jaar geleden volgde een uitspraak van het Europees Hof, dat stelde dat toezichthouders meer moeten doen om gegevens van burgers te beschermen tegen spionage.

De laatste tijd krijgen grote Amerikaanse techbedrijven vaker kritiek van Europese instanties. Facebook-moeder Meta heeft vanwege de huidige Europese wetgeving al vaker gedreigd Facebook en Instagram van de Europese markt te halen. Een Russische toezichthouder heeft aangekondigd met een boete voor Google te komen, zo werd donderdag ook bekend. Videodienst YouTube zou concurrentieregels hebben overtreden door bepaalde video's en accounts te verwijderen. De hoogte van de boete wordt later bepaald.

