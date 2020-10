In een gezamenlijke verklaring pleiten Nederland en Frankrijk voor preventieve maatregelen om de macht van grote technologie te beperken. Ook verplicht opsplitsen ligt op tafel.

Het gaat om een paper van Cedric O en Mona Keijzer, respectievelijk de Franse minister en Nederlandse Staatssecretaris voor digitalisering die de Financial Times kon inkijken. Daarbij roepen ze mededingingsautoriteiten op om preventieve wetgevende maatregelen te nemen om de marktdominantie van grote technologiebedrijven te beperken.

Ze vragen onder meer om maatregelen te bekijken die moeten toelaten dat je bij pakweg Apple en Facebook vlot je data kan meenemen aan een concurrerende dienst. Of een verbod om Google (in een Google-omgeving) hun eigen diensten te laten promoten ten koste van kleinere concurrenten.

De oproep komt er op een moment dat grote, veelal Amerikaanse, technologiebedrijven onder vuur liggen in Europa. Zowel omdat ze amper belastingen betalen, maar ook omdat ze hun zeer dominante marktpositie voor de ene dienst inzetten om ook hun andere diensten te promoten. Dat is nadelig voor kleinere spelers en dus voor de concurrentie in het digitale landschap.

De Financial Times merkt op dat Frankrijk en Nederland doorgaans heel andere standpunten innemen rond dit soort zaken. Maar dat ze wel een gezamenlijk doel hebben om de concurrentie te vergroten en grote technologiespelers aan banden te leggen.

Opsplitsen mogelijk

De Nederlandse staatssecretaris Keijzer zeg in de Financial Times dat de focus ligt op het voorkomen dat zulke bedrijven nog groter en machtiger worden. Maar sluit ingrijpende stappen niet uit. "Grote bedrijven opsplitsen behoort tot de mogelijkheden," klinkt het. Al is dat eerder een ultieme stap. In eerste instantie wordt er vooral gekeken naar regulering.

