Frankrijk investeert 25 miljoen euro in nieuwe supercomputer

De supercomputer zal tijdens het tweede kwartaal van dit jaar gebouwd worden in samenwerking met HPE, kondigde het Grand équipement national de calcul intensif (GENSI) aan.

De nieuwe supercomputer, waaraan een prijskaartje van 25 miljoen euro hangt, moet beschikbaar zijn vanaf september. Hij zal geïnstalleerd worden in het rekencentrum IDRIS in de buurt van Parijs. De supercomputer kan onder meer gebruikt worden voor berekeningen rond klimaatverandering, maar ook voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie - iets waar Parijs zwaar in investeert.

Op volle vermogen moet de nieuwe supercomputer een rekencapaciteit van meer dan 14 petaflops halen. Daarmee doet hij beter dan de 9,4-petaflop-computer die Atos vorig jaar voor GENSI bouwde. Ter vergelijking: de Vlaamse supercomputers Tier-1 BrENIAC en Genius halen zo'n 0,6 petaflops.

Toch wordt de nieuwe Franse supercomputer niet de krachtigste van Europa, want in Duitsland staat er nu al eentje die tot 26 petaflops kan halen. De allersnelste supercomputer staat in de VS en haalt 200 petaflops.