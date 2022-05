In Frankrijk zijn er een veertigtal nieuwe termen vastgelegd die het Engelstalige vakjargon van gamers een Franse evenknie moeten geven. Zeg niet langer cloudgaming, maar wel jeu vidéo en nuage.

Videogames zijn al lang geen nicheproduct meer en dat voelen ze ook ten zuiden van ons land. Daarom heeft de Commission d'enrichissement de la langue Française een nieuwe reeks officiële termen gepubliceerd als alternatief voor de vaak engelstalige bewoordingen.

Zo worden e-sports of pro-gaming voortaan Jeu vidéo de compétition en is een season pass een passe saisonnier. Een streamer is een joueur (of joueuse) en direct en krijg je early access dan is dat accès anticipé. Rigging wordt squelettage en DLC's zijn contenu téléchargeable additionel, al mag dat worden afgekort tot CTA. De volledige lijst met Franse termen kan je hier nalezen.

De verfranste woordenlijst oogt misschien wat vreemd, maar Frankrijk heeft al enkele eeuwen een traditie van een officiëel sterk gestandaardiseerde Franse taal. Met de opkomst van het internet en een hoop Engelstalige termen is dat niet noodzakelijk versoepeld, maar worden er regelmatig moderne woorden toegevoegd in een Frans jasje.

Zo spreken we wereldwijd over een computer, maar in Frankrijk heeft men het al decennia over een ordinateur, en als men je gegevens steelt via phishing, dan ben je een slachtoffer van Hameçonage. Nu gaming veel prominenter is en in verschillende vomen opduikt, krijgt ook dat taalgebruik een aangepaste vocabulaire.

