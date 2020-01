In Frankrijk zullen midden april de frequenties voor 5G-netwerken worden geveild. De winnende telecomaanbieders worden vervolgens in juni bekendgemaakt.

De data voor de 5G-veiling en de uitslag daarvan werden bekendgemaakt door het hoofd van de Franse telecomwaakhond, Sébastien Soriano, in een interview met de krant Le Monde.

Telecomaanbieders in Frankrijk zullen in juli al 5G-abonnementen kunnen aanbieden. Het gaat volgens Soriano dan vermoedelijk nog niet om een volledig 5G-netwerk, maar om een verbeterde versie van 4G.

