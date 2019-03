Frankrijk versoepelt voorwaarden techvisum

Het speciale Tech Visa bestaat al een tijdje, maar wordt nu nog verder uitgebreid. In het vorige systeem hadden zo'n honderd start-ups toegang tot het systeem, nu zijn dat er tienduizend.

In een post op Medium legt Kat Borlongan, hoofd van French Tech Mission, uit wat de voornaamste zaken zijn. Zo wijst ze er op dat het visum (zo goed als) gratis is, met enkel 368 euro aan administratieve kosten. Dat visum is vier jaar geldig en laat ook toe om de partner en kinderen mee te laten komen. Het visum is verlengbaar en niet gebonden aan één bedrijf, wie nadien voor een andere start-up wil werken kan dat doen.

De belangrijkste wijziging zijn het aantal start-ups die in aanmerking komen. Vroeger liep dat via een Frans selectieprogramma, voortaan volstaat het dat de start-up geld ontving van een erkend investeringsfonds, deel uitmaakte van een accelerator, overheidssteun kreeg of de JEI-status (Jeune Entreprise Innovante) heeft. Ook de vereiste dat de visumhouder een masterdiploma moet hebben, valt weg.

De hervorming komt er via de Franse staatssecretaris voor Digitale Zaken Mounir Mahjoubi. Borlongan spreekt van het "meest open startup visa ter wereld". De maatregel past ook in een breder kader dat in 2017 al is vastgelegd waarin Frankrijk tussen 2018 en 2022 in totaal 15 miljard euro wil investeren om de competenties van haar (werkzoekende en studerende) inwoners te verbeteren.

België: wel bekeken, niet interessant

Frankrijk is niet het enige land met zo'n visum. Ook Nederland, Estland en Portugal hebben gelijkaardige programma's. In ons land is er vooralsnog geen speciaal visum voor start-ups die talent van buiten de EU willen aantrekken. Al heeft men de mogelijkheden wel bekeken.

"We hebben daar onderzoek naar gedaan maar eigenlijk gaat het voor ons land om zeer weinig mensen die van buiten de EU hier komen werken bij start-ups," zegt Frederik Tibau, director of international relations bij Startups.be en Scale-ups.eu.

"Er wordt wel degelijk over gepraat, maar er zijn andere prioriteiten omdat de kritische massa te klein is. De meeste niet-Europeanen die voor Belgische start-ups aan de slag gaan werken in praktijk vanuit hun thuisland en komen enkele keren per jaar naar hier." Aldus Tibau.