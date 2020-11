Het Franse ministerie van Economische Zaken heeft bekendgemaakt dat de zogenoemde gafa-taks, de belasting voor grote techbedrijven, er ook dit jaar komt. De Verenigde Staten hadden nochtans gedreigd met strafheffingen aan het adres van Frankrijk, op onder meer handtassen en make-up.

Google, Amazon, Facebook en Apple, verzameld onder het acroniem gafa, domineren het internet, maar betalen nauwelijks belasting op de winsten die zij daarmee buiten de thuismarkt behalen. Daarnaast zijn ze gevestigd in fiscaal gunstige oorden zoals Ierland en Luxemburg. De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, werkt momenteel aan een plan om de techgiganten meer op lokaal niveau belastingen te laten betalen. Dat plan moest normaal dit jaar klaar zijn, maar door de coronacrisis is de deadline uitgesteld.

'Disproportioneel'

Net zoals in 2019, besluit Frankrijk ook nu niet te wachten op het plan van de OESO en heft het land zelf belastingen op de internetgiganten. Bedrijven die onderworpen zijn aan deze belasting, hebben een aanslag ontvangen. Het gaat om voorafbetalingen van het jaar 2020. Vorig jaar leverde de taks Frankrijk zo'n 350 miljoen euro op.

Een dergelijke digitaks was voor Amerikaans president Donald Trump een doorn in het oog. De heffingen zouden volgens hem vooral de grote Amerikaanse techconcerns raken en disproportioneel zijn. De Amerikaanse regering stelde daarom een lijst op van producten uit Frankrijk waarop ze 25 procent extra importheffingen ging innen, zoals handtassen en cosmeticaproducten. Begin dit jaar bereikte Trump wel een akkoord met Frans president Macron en besloten ze het OESO-akkoord af te wachten. Hoe de VS nu zal reageren op deze beslissing van Frankrijk, valt nog af te wachten.

