is redacteur bij Data News

Frankrijk heeft de ambitie om laserwapens te ontwikkelen waarmee het vanuit de ruimte vijandige satellieten kan neerhalen.

Het plan werd deze week onthuld door de Franse minister van Defensie Florence Parly. De bedoeling is om lasers te ontwikkelen die Frankrijk op haar eigen satellieten zou zetten voor het geval die worden gehinderd door satellieten van vijandige naties.

"Als onze satellieten worden bedreigd, dan zullen we die van onze tegenstanders verblinden," zegt Parly aan AFP. "We houden ons het recht en de middelen voor om te reageren en dat kan zijn door het gebruik van krachtige lasers op onze satellieten, of van patrouillerende nano-satellieten."

De Franse president Macron zei aan de vooravond van de Franse Nationale Feestdag eerder deze maand nog dat het land plannen heeft om een Franse ruimtevaartcomponent voor Defensie op te bouwen.

Volgens AFP, dat zich baseert op commentaren van de NAVO, zijn er momenteel geen instanties bekend waarbij er ruimtewapens actief zijn uitgerold. Al bestaat de vrees wel dat die er kunnen komen vanuit China of Rusland.

In totaal circuleren er vandaag zo'n tweeduizend satellieten rond de aarde. Het merendeel daarvan zijn commerciële kunstmanen of satellieten voor weersvoorspellingen. Maar een aantal wordt ook gebruikt voor spionagedoeleinden.