Frankrijk wil toewijzing 5G-frequenties voor zomer afronden

De Franse overheid wil de mobiele 5G-frequenties voor de zomer van 2020 hebben vergund. Volgens Parijs wordt het veilingproces nog dit jaar gelanceerd en is het de bedoeling dat in juni volgend jaar duidelijkheid is over de gunning van de frequenties voor het supersnel mobiel internet.

