Frankrijk zal bij uitblijven van Europees akkoord zelf 'digitaks' invoeren

"We hebben een akkoord daarover bereikt met de Duitse vicekanselier. Ik geef mezelf tot maart de tijd om tot een (Europese) belasting op de internetgiganten te komen", verklaarde Le Maire donderdagmorgen op France 2. Als de Europese onderhandelingen niets opleveren "zullen we het op nationaal niveau doen", benadrukte de minister. "We zullen de internetgiganten belasten als de Europese landen hun verantwoordelijkheid niet nemen."

De Europese lidstaten onderhandelen al enkele maanden over de invoering van een belasting op digitale activiteiten. Een Frans-Duits compromisvoorstel - dat een heffing van drie procent instelt op de verkoop van digitale advertenties - werd dinsdag nog afgewezen door de Europese ministers van Financiën. Er wordt nu gemikt op een akkoord tegen maart 2019. "Ik ga dit niet loslaten", zo verduidelijkte Le Maire. "Het geld zit bij de grote digitale bedrijven die grote winsten maken dankzij de Franse gebruikers en die minder belastingen betalen dan de andere bedrijven en de kmo's."

De belasting wordt ook de Gafa-taks genoemd, wat een acroniem is voor de vier belangrijkste ondernemingen die met de belasting geviseerd worden (Google, Apple, Facebook en Amazon).