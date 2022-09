Frankrijk zal de komende drie jaar meer dan negen miljard euro investeren in de ruimtevaartsector. Dat bedrag omvat al een deel goedgekeurde middelen.

Dat heeft premier Elisabeth Borne zondag aangekondigd op een internationaal ruimtevaartcongres (IAC) in Parijs. Deze 'grote investeringen' maken deel uit van de ruimtevaartstrategie die president Emmanuel Macron in februari vastlegde, aldus Borne nog.

'De belangrijkste strategie is om met Europa onze autonome toegang tot de ruimte te behouden" en daarvoor "hebben we sterke middelen en geavanceerd onderzoek nodig', verklaarde de premier.

Philippe Baptiste, de voorzitter van het Franse nationaal centrum voor ruimtevaartstudies, is tevreden met de aankondiging. 'Het is een ambitieuze enveloppe, met bijna 25 procent meer investeringen dan in de afgelopen drie jaar', zei hij tegen AFP.

Dat heeft premier Elisabeth Borne zondag aangekondigd op een internationaal ruimtevaartcongres (IAC) in Parijs. Deze 'grote investeringen' maken deel uit van de ruimtevaartstrategie die president Emmanuel Macron in februari vastlegde, aldus Borne nog.'De belangrijkste strategie is om met Europa onze autonome toegang tot de ruimte te behouden" en daarvoor "hebben we sterke middelen en geavanceerd onderzoek nodig', verklaarde de premier.Philippe Baptiste, de voorzitter van het Franse nationaal centrum voor ruimtevaartstudies, is tevreden met de aankondiging. 'Het is een ambitieuze enveloppe, met bijna 25 procent meer investeringen dan in de afgelopen drie jaar', zei hij tegen AFP.