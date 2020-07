Franse computerbouwer Bleu Jour komt met zijn nieuwe lijn opvallende mini-computers waaronder een heuse mini gaming-pc naar ons land. De hardwarefabrikant moet het vooral hebben van design en baseert zijn producten op de NUC-technologie van Intel.

Een gaming-pc in de vorm van een stevige aktentas, mét handvat. Kantoorcomputers die passen in een kubus ter grootte van een pompelmoes. En een pc voor grafisch design die nog het meest doet denken aan een vaas van Iittala. De toestellen van het Franse merk Bleu Jour zetten duidelijk in op opvallende ontwerpen.

Onder de motorkap draaien ze op Intel Nuc-technologie, een reeks mini-moederborden die in de eerste plaats werden gemaakt voor industriële toepassingen. Bleujour gebruikt ze echter al enkele jaren om mini-pc's te bouwen voor kantoorwerk en grafische toepassingen. En nu dus voor een mini gaming-pc.

Daarmee komt de fabrikant voor het eerst ook naar ons land. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Toulouse, bestaat sinds 2002 en haalt het meeste van zijn success uit de Kubb, een blokje van een mini-computer (niet te verwarren met het tuinspel) waar bedrijven hun eigen ontwerp, materialen en logo's voor konden kiezen. Die kwam echter nooit in België uit. Met de nieuwe toestellen, gebaseerd op Intels nieuwe Nuc Elements modules, is dat wel het geval.

Veel hardware, klein doosje

Nuc Element is Intels nieuwe modulaire systeem, bestaande uit een system-on-module waaraan je verschillende processoren kan hangen, van de steviger Xeon of Core I9 tot een i5, Celeron of Pentium processor.

Het is het soort technologie waar je al eens een stevig game op kunt draaien. De Move Ultimate is Bleu Jours high end gaming-pc, met een ontwerp dat het midden houdt tussen een gereedschapstas en het soort artefact dat je in een sci-fi tempel in een van die games zou kunnen vinden. Het toestel is uitgerust met een PCIe-slot voor een zelf te kiezen grafische kaart tot 12 inch, en een Intel Xeon, Core i9, i7 of i5 CPU.

De Move © Bleu Jour

De kleinere Move is bedoeld als workstation voor thuis en is daarom uitgerust met een PCIe slot voor mini grafische kaarten. De processoren die je kan installeren zijn wel dezelfde als in de Move Ultimate. Beiden kan je uitrusten met tot drie M.2 SSD's en tot 64 GB aan RAM.

De Ridg, tot slot, is Bleu Jours workstation voor ontwerpers. Het toestel is best klein, en heeft ofwel een Intel Core i9, ofwel een Intel Xeon processor aan boord. Voor de grafische kaart kan je kiezen tussen een nVidia Quadro P2200 of een GeForce RTX 2070.

Bij zoveel hardware in een klein doosje vragen we ons af hoe alles koel blijft, maar dat blijkt uit de demonstratie best mee te vallen. Bleu Jour is trots op zijn ventilatorontwerp, en maakt zich sterk dat de toestellen amper geluid maken als je de standaard PNY GeForce grafische kaarten gebruikt. "Voor de gaming machine kunnen we niet zeggen hoeveel geluid en warmte dat gaat geven, omdat we niet weten welke kaart de gebruiker daarvoor kiest", zegt Jean-Cristophe Agobert, CEO van Bleu Jour bij de voorstelling van zijn toestellen in Brussel.

De Ridg pc © Bleu Jour

Naar de reseller

Bleu Jour bestaat sinds 2002 en richtte zich tot nu toe vooral op de B2B-markt. De Kubb, met zijn aanpasbaar design, wordt vooral als kantoor-pc gebruikt door bedrijven die daarmee hun eigen logo op het volledige computerpark kunne plakken. "We verkopen vandaag vooral via resellers wereldwijn", legt Agobert uit. "In Japan verkopen we bijvoorbeeld aan Sony, die daar de mini-pc zelf verkopen. In de VS distribueren we onder meer via online retailer Newegg. Ook Ingram Micro is een van onze distributeurs."

In België moet het grondwerk nog gelegd worden. Het dus nog niet duidelijk waar, en tegen welke prijs, je hen zal vinden. De officiële lancering van de toestellen is gepland voor begin september, op de (door corona ondertussen stevig aangepaste) IFA techbeurs in Berlijn.

