België is een IT-rekruteerder rijker. Het Franse Talent.io lanceert haar jobplatform in ons land, maar niet elke kandidaat is welkom.

Talent.io bestaat sinds 2015 en is vandaag actief in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland. In België zal het zich vooral focussen op Brussel, Gent en Antwerpen. De Belgische expansie wordt geleid door Clémentine Meilland, market manager Belgium. De organisatie telt in totaal drie mensen in ons land.

Het concept van Talent.io steunt op zogenaamde 'reverse recruiting', waarbij werkzoekende IT-profielen zich aanmelden en zoekende bedrijven met hen contact opnemen. Kandidaten betalen niets, bedrijven betalen pas als het tot een effectieve aanwerving komt.

Maar niet iedereen is welkom op het platform. Het jobplatform zegt dat bedrijven een responsratio van 98 procent krijgen als ze kandidaten contacteren. Maar Talent.io zelf laat niet alle profielen toe. "Onze rekruteringsexperten hanteren een zeer veeleisende selectie van de kandidaten - slechts 10% van de profielen wordt geaccepteerd", zegt Clémentine Meilland. "Zo garanderen wij een hoge kwaliteit van sollicitanten in de wervingspijplijn van een organisatie."

Die top tien procent wordt samengesteld op twee criteria: de technische competentie van een kandidaat en hun beschikbaarheid op korte termijn.

Verspreid over de vijf landen waar het actief is gebruiken vandaag meer dan 5.000 bedrijven Talent.io en werden al zo'n 5.000 mensen aan een job geholpen. Onder meer Blablacar, Deezer, Deliveroo en American Express gebruiken het platform. In België kan het bedrijf onder meer Tricount, Lab Bow, Sagacify en Pricing Pact tot haar gebruikers rekenen.