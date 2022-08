Enkele Franse ontwikkelaars hebben Apple in de VS aangeklaagd. Ze vinden dat het bedrijf haar macht rond de App Store, en bijhorende tarieven, misbruikt.

De aanklagers zijn onder meer de makers van de apps van de Franse kranten Le Figaro en L'Equipe en Le Geste, een vereniging van Franse contentproviders.

De groep klaagt dat er in het ecosysteem van Apple maar één applicatiewinkel is, waar Apple bovendien dertig procent commissie aanrekent en 99 dollar jaarlijkse vergoeding. Dat terwijl ontwikkelaars niet kunnen kiezen voor een andere app store, wat tegelijk ook de innovatie in zo'n applicatieplatform beperkt.

De klacht komt er in het verlengde van de rechtszaak met Epic Games, het bedrijf achter Fortnite. Zij maakten hun eigen betaalsysteem en omzeilden zo de commissie voor Apple, waarop ze uit de App Store werden gezet waarop een rechtszaak volgde.

Niet eerste klacht

Ook Spotify trok in Europa daarover enkele jaren geleden aan de alarmbel omdat Apple zo een deel van hun abonnementsinkomsten afsnoept en ook een aantal Belgische kranten klaagden in het verleden al over die situatie. Vooral wanneer iemand in de app een abonnement aangaat, passeert Apple maandelijks langs de kassa.

Apple, dat volgens Reuters nog niet reageerde op de rechtszaak, heeft de afgelopen jaren wel kleine toegevingen gedaan. Zo zijn er lagere tarieven voor kleine ontwikkelaars (met een lagere omzet). Maar dat je app enkel via de App Store en bijhorende afdrachten op een iPhone of iPad kan, blijft een bittere pil voor veel ontwikkelaars.

