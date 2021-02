Het Nederlandse Immune-IT - met ook een Belgische vestiging - is overgenomen door Astek. Zo landt alweer een Franse technologiegroep in ons land.

Astek is een in 1988 opgericht IT-consultancybedrijf dat ondertussen op alle continenten vertegenwoordigd is en dit jaar een omzet van 320 miljoen euro verwacht. In Europa waren Nederland en België voor de Franse groep nog onontgonnen terrein, maar daar komt nu verandering in door de overname van Immune-IT.

Immune-IT is een Nederlandse aanbieder van IT-diensten en is gespecialiseerd in onder meer testing en advies rond digitale transformatie. Het bedrijf telt zo'n 100 werknemers verspreid over de kantoren in 's-Hertogenbosch, Amsterdam, Rotterdam. In ons land heeft Immune-IT een dertigtal werknemers in de vestiging in Erembodegem (Aalst). Immune-IT verwacht voor dit jaar een gezamenlijke omzet van 13 miljoen euro.

Internationale uitbouw

De deal is voor Astek een nieuwe stap in de internationale strategie. De komende twee jaar wil de groep in eerste instantie verder doorgroeien in Noord-Europa. De ambities zijn niet min: Astek Group gaat uit van verdere organische groei met dubbele cijfers in combinatie met heel gerichte overnames. Dat zou tegen 2024 de groep al op meer dan 500 miljoen euro omzet moeten zetten. Zo landt opnieuw een Franse IT-groep in onze contreien. Weliswaar nog een stuk kleiner dan onder meer Inetum - de eigenaar van RealDolmen verwacht een omzet van 2,3 miljard - en het Belgisch-Franse Econocom, en Atos en Capgemini.

